‘Parti içinde bir grup…’ İP’te i̇sti̇fayı basan Aytun Çıray bombayı patlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye çağrısının ardından eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia geldi. Çıray, İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde Ak Parti ve MHP ile işbirliğini savunuyor” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN’de Bahçeli’nin mesajını ilettiği açıklamasında, “Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine sayın Genel başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti’ye yeni bir çağrını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar” diyerek ittifak çağrısında bulundu.

Çağrının ardından İYİ Parti’nin 27’inci dönem İzmir Milletvekili Aysun Çıray’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. “Vekilleri, İYİ Partili seçmeni tanımıyor” diyen Çıray, “İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde AKP ve MHP ile işbirliğini savunuyor. Diğer bir grup da ‘2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık’ diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor. ‘İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?’ diyorlar” iddiasında bulundu.

İYİ PARTİLİ BİR GRUP AK PARTİ VE MHP İLE İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNUYOR

Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti içinde bir grup..

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Yerel seçimlerde AK PARTİ ve MHP ile işbirliğini savunuyor.

Diğer bir grup da..

“2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık” diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor..

“İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?” diyorlar.

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Cumhur İttifakı ile “aleni” işbirliğini savunanlar ise daha çok “tepeden inenler.”

Bunlar

İYİ Parti

teşkilâtlarını ve seçmenini tanımıyorlar.

Onlara tavsiyem..

Bana göre hakkı ödenemeyecek..

Sevgi ve saygı duyduğum..

Yuvalarını terk ederek..

Atatürk’ün ve demokratik rejimin mücadelesini vermek için gelen İYİ Partililerin sabrını daha fazla zorlamasınlar.

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Ayrıca..

İYİ Parti’li iş insanlarının dikkatlerini Metropoll’ün son anketine çekerim.

Ankete katılan seçmenler, “Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?” sorusuna..

Yüzde 92 gibi ezici bir çoğunlukla “Evet,” cevabını vermişler.

Seçmenin yüzde 73’ü de Atatürk’ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyormuş.

Sürpriz mi? Değil.