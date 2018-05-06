Parti emanet edilmeyene ülke teslim edilmez!

CHP’nin liderliğine layık görülmeyen İnce’nin Türkiye gibi devasa bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamına namzet olarak sunulması kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu. Partisinin delegelerini ikna etmekten aciz bir ismin 80 milyonu nasıl kucaklayacağı ise merak uyandırdı. Seçim yenilgileriyle ünlü Kılıçdaroğlu’na karşı iki defa kaybeden İnce’nin, CHP’deki derin yapı tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi AK Partili siyasiler tarafından sert dille eleştirildi.

METİNER: BULUNMAZ HİNT KUMAŞI MI?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şu değerlendirmede bulundu: “Bu Muharrem İnce, CHP’nin genel başkanlığı için uygun görülmeyen İnce değil mi? CHP kendi başına uygun görmediği birini cumhurun başına uygun görmekle ne demek istiyor? ‘Benim partim için uygun değil ey cumhur ama senin için bulunmaz bir Hint kumaşı’ demiş oluyor. Bu Muharrem İnce çok değerli ve yönetmeye liyakatli bir insansa önce CHP’nin başına geçirselerdi. Cumhur bu tiyatroyu görüyor. Kılıçdaroğlu, ‘Gel buraya Muharrem’ diye bağırıyor. Tam bir tiyatro. Siyaseti düşürdükleri seviyede gerçekten trajikomik. Kendilerini düşürdükleri yerde trajikomik. İnce’nin aday gösterilmesi onlar açısından CHP yönetiminin ülke yönetiminden daha değerli olduğu manasına gelir. İnce CHP’yi yönetmeye ehil değil ama ülkeyi yönetmeye ehil. Yani CHP’nin ülkeden daha değerli olduğu yaklaşımı içerisindeler. İnce’yi Meclisten tanıyorum. Birikimsiz ve ağzı bozuk kavgacı bir isim. Ekonomiyi bilmez, ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmeyen, geçmişinde hiçbir başarı öyküsü olmayan bir insan.”

TURAN: TÜRKİYE HER İKİSİNDEN DE KURTULACAK?

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, görüşlerini şöyle ifade etti: “Kendi partisini yönetmek için başına seçmediği birinin Türkiye’yi yönetsin diye aday gösterilmesi ancak CHP’ye yakışan tutum ve davranış olur. Kendi partisinin delegelerinden dahi oy alamayan Türkiye’ye nasıl lider olur? Kendi partisine faydası olmayan, kendi partisi içerisinde liderlik yarışı kazanmayanın Türkiye’ye nasıl bir faydası olur? Kendi partisinden oy alamayan Türkiye’yi nasıl yönetecek? Kendi evini yönetemeyen Türkiye’ye nasıl faydası olacak? Bu seçim sonucunda ya Kılıçdaroğlu, İnce’den kurtulacak, ya İnce Kılıçdaroğlu’ndan kurtulacak. Lakin kesin olan bir şey var ki Türkiye CHP’den kurtulacak. Adaylık duyurusu nasıl yapıldı malum. ‘Gel bakalım buraya Muharrem’ diye çocuk çağrılır gibi çağrılan bir isim Türkiye’ye nasıl itibar kazandıracak? Ellerinde ne kadar ayrıştıran, kutuplaştıran aday profili varsa hepsini araziye sürüp denemek istiyor. CHP kendi içinde tasfiye operasyonu yapıyor.”