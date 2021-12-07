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Kadın - Aile Parmesanlı tuzlu kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Parmesanlı tuzlu kurabiye tarifi

Pratik ve faydalı malzemeleriyle tuzlu parmesanlı kurabiye tarifine bayılacaksınız!

Yeniakit Publisher
2021-12-07 21:13:00 - 2021-12-07 21:22:40
Parmesanlı tuzlu kurabiye tarifi

Parmesanlı tuzlu kurabiye tarifi ile, çay saatlerini daha lezzetli bir hale getirin.

Parmesanlı tuzlu kurabiye tarifi

Malzemeler

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı ince rendelenmiş parmesan peyniri
  • 1 avuç kıyılmış maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 su bardağı un

Parmesanlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Yoğurma kabına tereyağı, yoğurt, parmesan, kıyılmış ceviz içi, ince kıyılmış maydanoz, pul biber, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bir yandan yoğururken azar azar un ekleyin ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru rulo şeklinde yuvarlayın ve streç filme sarın. Bu şekilde hamuru dondurucuda yarım saat kadar bekletin. Ardından streç filmden çıkarın ve parmak kalınlığında dilimleyin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra kestiğiniz hamurları dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

 

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