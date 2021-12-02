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Kadın - Aile Parmaklarınız, kişiliğiniz hakkında ne diyor?
Kadın - Aile

Parmaklarınız, kişiliğiniz hakkında ne diyor?

Araştırma sonucunda, elinizin, kişiliğiniz hakkında pek çok söyleyebileceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:48:00 - 2021-12-02 20:56:24
Parmaklarınız, kişiliğiniz hakkında ne diyor?

Parmak analizi doğru söyler mi? Bu konu çok tartışılsa da biz araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

A. Yüzük parmağı, işaret parmağından daha uzunsa

Bu kişiler herkesle anlaşabilirler. Yine de biraz saldırgandırlar ve risk almaya hazırdırlar. Bu durum aynı zamanda, bu kişilerin, daha kısa bir yüzük parmağına sahip meslektaşlarından daha fazla para kazandıkları anlamına geliyor.

B. Yüzük parmağı, işaret parmağından daha kısaysa

Bu türde ellere sahip olanlar çok öz güvenli ve hatta biraz narsist olabilmekteler. Bu kişiler için genellikle yalnız kalmak sorun değildir ve rahatsız edilmekten pek hoşlanmazlar. 

C. Yüzük parmağı ve işaret parmağı aynı uzunluktaysa

Bu ellere sahip olanlar iyi arabuluculardır, çok sadık ve sevgi doludurlar. Bu kişilerde her şey dengededir. Oldukça sakindirler ve etraflarındaki her şey iyice organize olmuş gibi sorunsuz yürümektedir.

 

 

 

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