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Parmaklarının ayrılması için 6'ncı ameliyatı olmayı bekliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 12 parmaklı ve parmakları birbirine yapışık halde dünyaya gelen 11 yaşındaki Selma Özaydın, 5 kez ameliyat oldu. Ameliyatlarda parmaklarda 4'ü alınan küçük kızın, 2 elinde kalan 8 parmağını sağlıklı kullanabilmesi için 6'ncı kez ameliyat olması gerekiyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:04
Parmaklarının ayrılması için 6'ncı ameliyatı olmayı bekliyor

Afyonkarahisar'da Sandıklı'ya bağlı Karadirek köyünde 16 yıl önce evlenen Ayfer (33) ve Baki Özaydın'ın (37), 3 çocukları oldu. Çiftin ilk çocukları Selma, iki elinde toplam 12 parmak ve bu parmakları birbirine  yapışık halde dünyaya geldi. Özaydın çifti, Selma'yı tedavi için Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) desteğiyle İstanbul'daki çeşitli hastanelere götürdü. Bir Selma, 5 kez ameliyat masasına yattı. En son 2015 yılında ameliyat olan küçük kızın iki elinden işlevsiz olan 4 parmak alındı. 8 parmağı kalan Selma'nın bu parmakları birbirinden ayrıldı. Ancak bazı parmakları kısa kaldı. Selma'nın şekil bozukluğu da olan parmaklarını sağlıklı kullanabilmesi için 6'ncı kez ameliyat olması gerekiyor.

Yüzde 43 engelli Selma, eksik parmaklarına rağmen eğitiminden geri kalmadı. 7'nci sınıf öğrencisi olan Selma,  kalemi tam tutamadığı için yazı yazmak da sıkıntı çekiyor.

Bakım maaşı kesildi

Yaklaşık 2 yıldır kızı adına engelli bakım maaşı ödenen Baki Özaydın, İl Özel İdaresi'ne geçici işçi olarak işe alınınca, 800 TL olan bakım maaşının kesildiğiini iddia etti. Baki Özaydın 3 ay çalıştığı işinden geçen ay kendi isteğiyle ayrıldı. Daha önce de yaptığı gibi çobanlık işine dönen Baki Özaydın, ailesini geçindirmeye çalışırken köylülerin de kendilerine destek verdiğini söyledi. Baba Özaydın, bakım maaşı kesilince zor durumda kaldıklarını öne sürerek, hiç olmazsa evinin ve başta Selma olmak üzere ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için maaşın yeniden bağlanmasını talep etti.

'Bütün öğrenciler kıyafetlerini almış, ben alamadım'

Kızının engelli maaşı kesildiği için zor duruma düştüklerini söyleyen Baki Özaydın, "Köylü vatandaşların yardımıyla tek katlı ev yaptık. Ama giriş kapısını bile yaptıramadık. Allah razı olsun çok yardım yapıldı. Ama şu durumda bitkin haldeyim. Çobanlık yaptığım halde yetiştiremiyorum. Çocuğumun eğitim gördüğü okuldaki bütün öğrenciler kıyafetlerini almış. Ben alamadım. Onu bile alamadık" dedi. Kızının 5 kez ameliyat olduğunu anlatan anne Ayfer Özaydın, "Ellerinin rahatlaması için bir kez daha ameliyat olması gerekiyor. Ayağında da 6 parmak var ama zararı yok. Diğer parmaklarının açılması gerekiyor" diye konuştu.

Selma Özaydın da okumak istediğini ama yazı yazarken parmaklarının çok acıdığını söyledi. Selma, şöyle dedi:

"Parmaklarım acıdığı için yazarken üfleyerek, yazıyorum. Parmaklarımın acısının azalması için yine ameliyat olmam gerekiyormuş. Ama durumumuz iyi değil. Devlet bana destek sağlıyordu. O destekle ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Şimdi o kesildi. Okul kıyafetimi alacaktım. Onu da alamadım."

'Sağın, solun yardımı ile geçinen bir aile'

Köy Muhtarı Ahmet Özkan, "Selma'ya daha önceden engelli maaşı veriliyordu. Engelli maaşı neden bilmiyorum kestiler. Tekrar bu maaşın verilmesini istiyoruz. Aileye köyden yardımlar karşılığı ev yaptık. Eve elektrik bağlamak için 5 bin lira istiyorlar. Eve elektrik alamadık. Sağın, solun yardımı ile geçinen bir aile. Köyden bir vatandaşımızın aldığı koyunları cüzi bir miktarda para karşılığı güdüyor" dedi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:04
  1. İstanbul
  2. Afyon
  3. Sandıklı
  4. Selma Özaydın
  5. genç kız yardım bekliyor
  6. bir ailenin dramı
  7. yapışık parmaklar

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