Parmaklarda uyuşma neden olur? Parmak uyuşması için hangi doktora gidilir?

Parmaklarda uyuşma tek elde olabileceği gibi iki elde de olabilir. Parmak uyuşması neden olur? Parmaklardaki uyuşma hasatalar tarafından klarıncalanma, elektriklenme, yanma hissi şeklinde tarif edilebilir. Parmak uyuşmasının nedenleri nedir? Parmak uyuşması için hangi doktora gidilir? İşte merak edilen bu soruların ayrıntıları...

Parmak uyuşması neden olur?

Parmak uyuşması sebepleri arasında birçok neden bulunabilir. Bunların arasında; mineral ve vitamin eksikliği, Uzun süre sigara kullanma, bazı kimyasal ve ağır metaller parmaklarda uyuşmaya neden olabilir. Bir elde ya da her iki elde birden hissedilen uyuşukluk hissi, sıklıkla karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bu yakınmalar elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında ya da bazı parmaklarda hissedilebilir.

Karpal tünel sendromu: El bilek seviyesinde bulunan 'karpal tünel' adı verilen kanaldan median sinirin herhangi bir nedenle sıkışmasına bağlı olarak meydana gelir. Tekrarlayan hareketler, bilgisayar kullanımı, ağır kaldırma, diyabet, hipertroidi, gebelik, hormonal nedenler ile oluşabilir.

Kubital tünel sendromu: Dirsek kemiğinde ulnar sinirin yukarıda saydığımız nedenlerle sıkışmasıyla el serçe ve yüzük parmağında uyuşma oluşmaktadır.

Periferik nöropati: Kontrol edilemeyen diyabet, ayakta çalışma, B12 eksikliği, MS hastalığı, kronik alkolizm sonucunda sinirlerde iltihaplanma ve hasar oluşur. Etkilenen alandaki sinirlerde uyuşma ve his kaybına neden olur.

Tarsal tünel sendromu: Arka tibial sinirin ayak bilek iç kısımda sıkışmasıyla oluşur ve el bileğindeki karpal tünel sendromunun ayak bileğindeki tipidir.

Boyun ve bel kireçlenmeleri: Kemiklerde hasara yol açan, ilerleyen yaş, duruş bozuklukları, diyabet, kemik erimesi durumlar sebebiyle boyun omurlarında aşırı aşınmalar meydana gelir. Bu aşınmalar oluşan kireçlenmeler kanaldan geçen sinirleri sıkıştırır. Bu da kollarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma ve his kaybına yol açabilir.

Vitamin ve mineral eksiklikleri: Kalsiyum, magnezyum, çinko, B12 vitamin eksiklikleri, kasların kasılıp gevşeme aktivitelerini etkileyerek parmaklarda uyuşmaya yol açabilir.

Diyabetik nöropati: İyi takip edilemeyen diyabet sinirlerde harabiyete yol açar. Bu da el ve ayaklarda eldiven çorap tarzı dediğimiz uyuşmalara yol açar.

Dolaşım bozuklukları: Parmağa kan akışını engelleyen herhangi bir durum parmakta uyuşma ve tutukluğa yol açabilir.

Diğer nedenler: Uzun süre sigara kullanımı, alkolizm, hipotroidi, omurilik yaralanmaları, metal zehirlenmeleri, SLE, omurilik tümörleri vb.

El uyuşması neden olur?

Tekrarlayan el bileği hareketleri yıllar içinde sinirlerin geçtiği bağların kalınlaşmasına ya da kanal içindeki basıncın artmasına yol açar. Genellikle geceleri hafif uyuşmalar ile başlayan şikayetler serçe parmak hariç diğer parmakların uyuşması ile devam eder. Daha sonra bu uyuşukluk ve yanma hissi kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetlenerek artar. Tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlanmalara yol açabilir. Dirsekte olan sinir sıkışmaları daha çok dirseğini masaya koyarak çalışan kişilerde görülür. Serçe ve yüzük parmakta uyuşma hissi ile başlayan şikayetler hızla artar. Tedavi edilmemesi durumunda güçsüzlük ve kas erimeleri görülür. Sıklıkla el uyuşmalarına sebep olan nedenler ve hastalıklar şöyledir:

Örgü örme, yer silme, bez sıkma, halı silkeleme, sürekli mouse ve klavye kullanımı gibi tekrarlayan el bileği hareketleri ile bilek bölgesinde median sinir basısı sonucu oluşan karpal tünel sendromu en sık görülen el uyuşması nedenlerindendir.

Kolun dirsekten aşağıda bulunan bölgesinde median sinir sıkışması olarak görülen pronator teres sendromu da nadir olarak el uyuşmasına neden olur.

Ulnar sinirin bilek düzeyinde sıkışması, yani guyon kanalı sendromu ya da dirsek düzeyinde sıkışması yani kübital tünel sendromu el uyuşmasının sıklıkla rastlanan sebeplerindendir.

Cumartesi gecesi paralizisi olarak bilinen radiyal sinir sıkışması diğer adıyla düşük el de, ön kolda kasların arasında bulunan sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan ve elde uyuşukluğa sebep olan bir hastalıktır.

Bunun dışında hastanın eşlik eden şikayetleri göz önüne alınarak boyun fıtığı, omurilik veya beyne ait nörolojik problemler de kendisini elde uyuşmayla gösterebilir.

Parmak uyuşması için hangi doktora gidilir?

Elinizdeki uyuşmaya eşlik eden baş dönmesi, titreme gibi başka şikayetlere sahip değilseniz bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız.