Parlamenter sistem geleceğimizi çaldı

Hakkı Bilir İstanbul



Başkanlık sistemi öncesinde kurulan koalisyon hükümetleri darbelerle, muhtıralar, görüş ayrılıkları ve finansal krizler nedeniyle son buluyordu. TBMM Araştırma Hizmetleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, ‘koalisyon hükümetlerinin antidemokratik uygulamalara su taşıdığı’ tespit edildi. STK temsilcileri de, parlamenter sistemin ülkenin yürüyüşüne ayak bağı olmaktan öteye gidemeyeceğini vurguluyor.

Vesayetin değirmenine su

1950’den bu yana kurulan hükümetlerin karşılaştırdığı raporda, şu tespitte bulunuluyor: “Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kurulan koalisyon hükümetlerinin yarattığı ekonomik ve toplumsal krizler, kaçınılmaz olarak topluma çok ağır bir faturanın çıkmasına da yol açmıştır. Türkiye’de koalisyonlu dönemler vesayetçi zihniyetin güçlenmesine neden olmuştur.

Koalisyon kargaşa demek

Siyasetin boşluk kabul etmediği noktada, güçlü bir sivil politik iradenin olmadığı ortamda, politik kültürü oluşturan motiflerin bir yansıması olarak, askeri ve bürokratik vesayet, halkın iradesinin ve tercihlerinin yerini almaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de koalisyon hükümetleri demokrasiye değil, anti-demokratik uygulamalara su taşımıştır.”



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Beka Hareketi Murat Şahin ise, şunları dile getirdi:

Millet oyuna gelmeyecek

“Koalisyon demek her sene ekonomik kriz, 3 ya da 6 ayda bir seçim, yamalı bohça hükümetleri demektir. Devletin bekasına, milletin geleceğine pranga vurmak isteyenler sabah akşam parlamenter sistem yani koalisyon hükümetleri isteyen bloktur. Oyun büyüktür oyun kirlidir. Milletimiz bu provokasyona gelmeyecektir. Bu sistemin geri gelmesi için baskı merkezi oluşturan ve yönetmenliğini yapan ABD, senaristi ise İsrail’dir. Türk milleti buna müsaade etmeyecektir.”