'Parlamenter sistem' cehpesi! Ali Babacan’dan DSP’ye yakın markaj
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret sonrası iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Parlamenter sistem isteyen muhalefet cephesinde yer alan Babacan, görüşmede Türkiye’nin güncel ve önemli sorunlarını irdelediklerini, kuvvetler ayrılığıyla ilgili sorunların büyüdüğü ve kurumsal altyapının yeniden ayağa kaldırılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Aksakal da KKTC’nin 38. kuruluş yıldönümünü kutladı. Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin KKTC’yi “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak tanıması, Birleşmiş Milletlerde yer almasının sağlanması çağrısında bulundu.