Parktaki ağacı çalıp kaçtılar

Kahramanmaraş'ta parka araçla gelen 2 kişi, büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki şahıs, bir parkta bulunan büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı.


Olay, merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde bulunan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı.
Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

hasel

Çok ilginç.Verilsin ağır ceza.Korkarım ki ADLİ KONTROL ucubesi ile serbest bırakılır.
