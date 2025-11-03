Parkta dehşet: Otururken hiç tanımadığı biri tarafından bıçaklandı

  • İSTANBUL
Aksaray Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerindeki parkta oturan E.C.A. (23) isimli şahıs yanına gelen tanımadığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olayı gerçekleştiren şahıs olay kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

