  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Parklarda çim biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:28:08 -
Parklarda çim biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.


Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda kent genelindeki parklarda rutin park bakım ve çim biçme işlerine devam ediyor. Son olarak Batıkent, Hoşnudiye, Şirintepe, Uluönder ve Yeşiltepe mahallelerindeki 25 parkta çalışma yapan ekipler, çimlerin biçilmesi ile birlikte yabani otların temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri halkın keyifle vakit geçirdiği parklarda bakım çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı