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Parklara kamera sistemi konulsun

İçişleri Bakanlığı tarafından suçla mücadele için görevlendirilen bekçilere ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve bahçelere konulan kameralara rağmen gençlerin alenen park köşelerinde uyuşturucu kullanmaya devam etmesi semt sakinlerini huzursuz ediyor. Muhtarlar özellikle semt aralarındaki parklara güvenlik kamerasının konulması gerektiğine dikkat çektiler.

30 Ekim 2018 Salı 09:25
Parklara kamera sistemi konulsun

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

İçişleri Bakanlığı tarafından suçla mücadele için görevlendirilen bekçilere ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve bahçelere konulan kameralara rağmen gençlerin alenen park köşelerinde uyuşturucu kullanmaya devam etmesi semt sakinlerini huzursuz ediyor.

Parklarda güvenlik önlemleri arttırılmalı

Keçiören’de her parkta kamera sisteminin olmadığının altını çizen Ufuktepe Mahalle Muhtarı Abdullah Ergül, “Keçiören’de bazı parklarda kamera sistemi var. Onlar da zaten büyük parklar. Sokak aralarında kalan parklarda kamera sistemi yok. Bu büyük bir sorun. Zaten uyuşturucu madde kullanan gençlerin birçoğu sokak aralarında kalan parkları tercih ediyor. Kamera sisteminin bu parklara da takılması büyük önem arz ediyor. Uyuşturucu madde kullanan gençler sokak aralarındaki parklarda daha çok karanlıkta kalan kuytu köşeler ve yol kenarında park ettikleri arabaların içinde uyuşturucu madde kullanıyorlar. Kamera sisteminin yanı sıra aydınlatmaların da düzgün olması şart. Ayrıca akşam saatlerinde sokaklarda dolaşan bekçilerimiz büyük ölçüde suçu önlemiş olsa da bu karanlık yerler ister istemez gözden kaçıyor. Görevliler geldiler ölçüm yaptılar ama henüz herhangi bir kamera sistemi kurulmadı. Bu konu semt sakinlerimizi çok rahatsız ediyor. Parkların içinden geçenler korkarak gidiyor. Bu konunun acil çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bekçilere yeterli yetki verilmiyor

Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Binbir ise, “Devletimizin bu konuda son zamanlarda güzel çalışmaları var ama güvenlik güçleri ve bekçilerimizin yetersiz kaldığı aşikâr. Geçenlerde kendi gördüğüm bir olayda bekçi arkadaşımız gençlere müdahale etmeye çalışırken uyuşturucunun etkisiyle arkadaşımızı kesici aletlerle kovaladılar. Devletimiz bekçilere silah veriyor, kullanma yetkileri yok. Böyle durumlarda bekçilerimiz de hem canından korkuyor hem de yetersiz kalıyor” dedi.

Parklar korku saçıyor

Çocuklarımızı akşamları sokağa çıkaramıyoruz” diyen mahalle sakinleri, “Eşlerimiz, çocuklarımız akşamları işten geliyor, okuldan geliyor parklarda yol kenarına park edilmiş araçların içerisinde uyuşturucu madde kullananlar laf atıyor, önünü kesiyor, tehdit ediyor. Bekçilerin çoğu araç içerisinde uyuşturucu kullananları gördüğü halde müdahale edemiyor. Akşamları kız çocuklarımıza laf atıyorlar. Kız çocuklarımız korkuyor. Allah korusun başlarına bir şey gelse sorumluluğunu kimse almayacak. Hava karardığı zaman parkların değil içinden, önünden dahi geçemiyoruz. Yetkililerin biran önce güvenlik tedbirlerini artırmasını istiyoruz” dediler.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:25
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Ufuktepe Mahalle Muhtarı Abdullah Ergül
  4. Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Binbir

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