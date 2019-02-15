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Parklar Büyükşehir Belediyesi atölyelerinden çıkan ürünlerle donatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duydukları her ürünü Park, Bahçeler ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu atölyelerde üretiyor.

15 Şubat 2019 Cuma 12:25
Parklar Büyükşehir Belediyesi atölyelerinden çıkan ürünlerle donatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duydukları her ürünü Park, Bahçeler ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu atölyelerde üretiyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, marangozhane, metal ve boyahane atölyeleri ile ihtiyaç duydukları her malzemeyi yerli ve TSE standartlarına uygun biçimde kendileri üretiyor. Belediye ekipleri tarafından Kocaeli genelinde yapılan park, mesire alanı ve bahçelere konulan oyun grupları başta olmak üzere birçok ürünü atölyelerde imal ediyor.


Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi’ne bağlı kurulan marangozhane, metal ve boyahane atölyeleri ile ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri bu atölyelerde imal ediyor. Büyük titizlik ile üretilen her ürün standartlara uygun bir şekilde üretiliyor. Marangozhane atölyesinde, CNC makinesi ile özel tasarım tabela yapımı, işlemeler, korkuluk, duvar kaplamaları, tabela yazıları, logo ve yazılar üretilebiliyor. Ahşap zemin kaplamaları, tavan lambiri çakmaları, veranda yapımı, ahşap bina hazırlama ve yapımı, giriş kapı ve tagları, yalı baskı çekimi ve montaj işçiliği, özel masa imalatları, mdf malzemelerle dolap ve masa yapımı, kamelya ve kameriye imalatı, piknik masası ve bank imalatı gibi işlerde de kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:25
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