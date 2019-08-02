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Park ve mesire yerlerinde etkinlik yapacaklara müjde

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaptığı açıklamada, bundan sonra ilçedeki belediyeye ait olan fakat işletmeciye kiralanan park ve mesire yerlerinde merasim yapmak isteyenlerin Yatağan Belediye Başkanlığı’na dilekçeyle başvuracağını ve belirli bir ücret karşılığında belediye tarafından merasim yerlerini kiralayabileceklerini belirtti.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:25
Park ve mesire yerlerinde etkinlik yapacaklara müjde

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaptığı açıklamada, bundan sonra ilçedeki belediyeye ait olan fakat işletmeciye kiralanan park ve mesire yerlerinde merasim yapmak isteyenlerin Yatağan Belediye Başkanlığı’na dilekçeyle başvuracağını ve belirli bir ücret karşılığında belediye tarafından merasim yerlerini kiralayabileceklerini belirtti.


Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemize ait park ve mesire yerleri, ihaleyle işletmecilerine kiralanmış durumdadır. Fakat bu ihale şartlarında ve işletmeciyle yapılan sözleşmelerde, ‘parkta düğün yapılmasına’ ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen parkın veya mesire yerinin merasim yeri olarak kiraya verildiği ve bunun karşılığında işletmecilerinin farklı miktarlarda ödemeler aldığını tespit ettik” dedi.


Yatağan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını kuralına uygun belediyecilik anlayışıyla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Toksöz, “Bugüne kadar yapılan kiralama işlemlerinin dışında 1 Ağustos tarihinden itibaren hiçbir şekilde belediyemiz tasarrufunda bulunan park veya mesire yeri, işletmeci tarafından kiralanamayacak. Kiralama talebinde bulunan vatandaşlar olması durumunda, işletmeciler tarafından vatandaşlarımız belediyeye yönlendirilecektir. Belirtilen yerler, bundan sonra nişan, kına, sünnet, mevlit ve hayır yemekleri için belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza tahsis edilecek. Yer tahsis ücretiyle ilgili fiyatlandırmalar ise eylül ayında yapacağımız belediye meclis toplantısında karara bağlanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:25
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