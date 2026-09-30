Park kavgasında emlakçıyı öldüren muhtarın savunması…! Öldürmek istesem ayaklarına sıkmazdım

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde, 29 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalle muhtarı İbrahim Güzel (44) ile emlakçı Şeref Yılmaz (60) arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Güzel, olay sırasında yanında taşıdığı tabanca ile Yılmaz’a ateş etti. Olay sonrası Yılmaz, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan muhtar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olaya ilişkin dava ise Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık İbrahim Güzel ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Öldürme kastım yoktu, olsaydı ayaklarına ateş etmezdim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Güzel, maktulün elinde bıçak olduğunu öne sürerek, "Maktulde bıçak gördüm. Bunun üzerine kalabalığa ‘elinde bıçak var dikkat edin’ dedim. Maktulün elinde bulunan bıçakta parmak izi çıkmadı. Ben, olay sonrası bıçağın temizlendiğini düşünüyorum. 7 yaşındaki oğlum 2 defa okul değiştirdi. Kızım okuluna devam edemiyor. Öldürme kastım yoktu, olsaydı ayaklarına ateş etmezdim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Olaydan sonra İbrahim muhtarlık binasına gitti, giderken kalabalığın arasında havaya bir el ateş etti"

Duruşmada, ’tanık’ sıfatıyla beyanda bulunan Ramazan Elma, olayın yaşandığı yerde lokanta işlettiğini belirterek, "Maktul Şeref’i esnaf olması nedeniyle tanıyorum. Sanığı da muhtar olmasından önce 15-20 yıla yakın bir süredir tanıyorum. Olay günü park yüzünden dükkanımızın önünde tartışma yaşadılar. Bağırış sesleri duydum, arkadaş oldukları için önemsemedim. Maktul Şeref sanığa, ’git bana bulaşma’ gibi şeyler söylüyordu. Ben, sanığın, 3-4 el ateş ettiğini gördüm. Silah sanığın elindeydi, nereden çıkardığını görmedim. Olaydan sonra İbrahim muhtarlık binasına gitti. Giderken kalabalığın arasında havaya bir el ateş etti" diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, delillerin toplanmaması ve eksik hususların bulunması nedeniyle, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Dosya mütalaaya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay anına ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin dosyaya eklenmesine, sanık İbrahim Güzel’in tutukluluk halinin devamına ve dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İbrahim Güzel ’sanık’, Şeref Yılmaz ‘maktul’ sıfatıyla yer aldı. Yaşanan olayın park meselesi nedeniyle çıkan tartışma ile başladığının vurgulandığı iddianamede, olayın kavgaya dönüştüğü ve sanığın önce Yılmaz’a ardından havaya ateş ettiği aktarıldı.

"Bana daha ağır bir eylem gerçekleştireceğini düşünüp, belimde bulunan silahı çıkardım ve 4-5 el ateş ettim"

İddianamede, Güzel’in savcılık ifadesi de yer aldı. Sanık ifadesinde, "Maktul bir eliyle boğazımı tuttu. Diğer eliyle de bıçağı savurdu. Bu esnada gömleğim ve atletim yırtıldı. Karın kısmımda kesikler oluştu. Şeref’in bana daha ağır bir eylem gerçekleştireceğini düşünüp, belimde bulunan silahı çıkardım ve 4-5 el ateş ettim. Olay sonrası Yılmaz, kaldırıma doğru düştü. İlk saldırıyı gerçekleştiren Yılmazdı. Bana defalarca bıçak savurdu. Olay sonrası etrafta kalabalık oluştu. İnsanların bana tepki gösterip, saldırabileceklerini düşünüp, muhtarlık önünde havaya bir el ateş açtım" dediği kaydedildi.

Maktulün kanında uyuşturucu maddeye rastlandı

Hayatını kaybeden Şeref Yılmaz için Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Yılmaz’ın kanında alkole rastlanmadığı ancak uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Öte yandan raporda, sanığın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı da belirtildi. Öte yandan, Yılmaz’ın ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık İbrahim Güzel’in ’kasten öldürme’ ile ’korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından müebbet ile 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.