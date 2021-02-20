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Aktüel Park halindeyken kaydı, mahalleli seferber oldu!
Aktüel

Park halindeyken kaydı, mahalleli seferber oldu!

İstanbul'da, park halindeki lüks otomobil, karla kaplanan yolda rüzgarın etkisiyle kaydı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 18:25:00 -

İstanbul Kartal'da, park halindeki lüks otomobil, karla kaplanan yolda rüzgarın etkisiyle kaydı. Kayan lüks otomobili durdurmak için sahibi ve çevredekiler seferber oldu.

Olay, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir vatandaş iş yerine gelerek kapılarını kilitlendikten sonra aracını park etti. Kısa bir zaman sonra park halindeki araç rüzgarın etkisiyle karlı yolda kendiliğinden kaymaya başladı. Hareket halindeki aracı gören araç sahibi ve mahalleli koşarak lüks otomobili durdurmaya çalıştı. Yoğun uğraşlar neticesinde kayan otomobil durdurulurken, park halindeki başka araçlara çarpması engellendi. Diğer yandan lüks otomobilin kayma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Buzlanan yolda çevredeki vatandaşların yardımı sonucu çalıştırarak sokaktan uzaklaşarak güvenli bir yere park etti.

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