Park halindeyken alev aldı! Hastane otoparkında korkutan yangın

Çorlu Devlet Hastanesi poliklinik karşısındaki otopark alanında park halindeki 45 Z 1771 plakalı bir araç alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve hastane güvenliklerine bilgi verdi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, hastane güvenlik görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası büyümeden engellendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gerekli müdahalelerde bulundu. Gazetecilere konuşan araç sürücüsü, yarım saat önce hastaneye geldiğini ve park ettiği aracının henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını belirtti.