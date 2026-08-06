Park halindeyken alev aldı! Hastane otoparkında korkutan yangın
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Çorlu’da bir anda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Çorlu Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki araç bir anda alev alarak yanmaya başladı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve hastanenin güvenlik personelinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi
Çorlu Devlet Hastanesi poliklinik karşısındaki otopark alanında park halindeki 45 Z 1771 plakalı bir araç alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve hastane güvenliklerine bilgi verdi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, hastane güvenlik görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası büyümeden engellendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gerekli müdahalelerde bulundu. Gazetecilere konuşan araç sürücüsü, yarım saat önce hastaneye geldiğini ve park ettiği aracının henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını belirtti.