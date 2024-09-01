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Yerel Park halindeki tır böyle alevler içinde kaldı
Yerel

Park halindeki tır böyle alevler içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 20:50:00 - 2024-09-01 21:01:05

Ankara'da park halindeki tırın alev alev yanması kameralara yansıdı.

Ankara'da park halindeki tır bilinmeyen sebepten dolayı yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Andiçen Mahallesi'nde bulunan park halindeki bir tırda çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tırı söndürdü. Boş alanda park halinde bulunan tırın neden yandığı bilinmezken araçta maddi hasar meydana geldi.

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