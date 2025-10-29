  • İSTANBUL
Yerel Park halindeki otomobilde mutfak tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı
Yerel

Park halindeki otomobilde mutfak tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Park halindeki otomobilde mutfak tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Gaziantep’te park halinde bulunan bir otomobildeki mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Onatkutlar Mahallesi’nde park halindeki Ökkeş Ş.'ye ait otomobilin içinde bulunan mutfak tüpü bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sırasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

