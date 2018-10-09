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Park halindeki otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Park halindeki otomobilin aniden hareket ederek evinin önünde oturan kadın ile komşusuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 19:14
Park halindeki otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı pak halinde bulunan 55 AOU 53 plakalı otomobil aniden hareket ederek evinin önünde oturan Şehri Mocuk (57) ile yanındaki komşusu Zekiye Tanboğa'ya (74) çarptı. Her iki kadın da kazada ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zekiye Tanboğa acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Şehri Mocuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:14
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