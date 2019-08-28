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Park halindeki lüks cip alev alev yandı

Bursa’da park halindeyken yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:46
Park halindeki lüks cip alev alev yandı

Bursa’da park halindeyken yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.


Olay, Osmangazi ilçesi Setbaşı semtinde meydana geldi. Park halinde duran 16 ADK 764 plakalı lüks cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.


Aracın yandığını gören vatandaşlar evlerinden inerek olaya müdahale etmek istedi, ancak yangını söndüremedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Lüks cip kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ligili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:46
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