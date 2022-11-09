Park halindeki iki minibüs yandı
İstanbul Ataşehir'de park halindeki iki minibüs, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.
İstanbul Ataşehir'de park halindeki iki minibüs, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Evrenbey Caddesi'nde karavana dönüştürülen bir minibüste boyama işlemi sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte park halinde bulunan yolcu minibüsüne sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, her iki minibüste büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıktığı yerdeki binanın dış cephesinde de hasar meydana geldi.