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Yerel Park halindeki araç küle döndü
Yerel

Park halindeki araç küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:04:00 -
Park halindeki araç küle döndü

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Üçkol köyünde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Üçkol köyündeki Maden Suyu mevkiine gelerek 34 EY 3432 plakalı aracını park edip maden suyu alan Ergin Taşdelen, kısa süre sonra aracının birdenbire alev aldığını fark etti.

Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araçtan yükselen alevlerin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Servisine bilgi verildi. Alana gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri her yeri yanarak metal yığınına dönüşerek kullanılamaz hale gelen araçta soğutma çalışması yaptı.

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