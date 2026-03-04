  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Yaşam Park halindeki araç alev topuna döndü!
Yaşam

Park halindeki araç alev topuna döndü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

 

Yangın, gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi Üvez Sokak üzerinde meydana geldi. A.Ş., kullandığı 34 FRF 915 plakalı otomobilini park ettikten sonra ayrıldı. Bir süre sonra otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı.

 

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine belirlemek için inceleme başlatıldı.

Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu
Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu

Yerel

Ordu’da ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu

Siirt’te korkutan yangın
Siirt’te korkutan yangın

Yerel

Siirt’te korkutan yangın

Seydikemer'de otobüs yangını!
Seydikemer'de otobüs yangını!

Yerel

Seydikemer'de otobüs yangını!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23