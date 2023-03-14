  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB o ülkelere askeri sevkiyat yardımlar için kullanılan fonu artırıyor! Konu hakkında flaş karar çıktı!

Suudi Arabistan planlıyor! 37 milyar dolarlık uçak siparişi: Tarihteki en büyük işlemini böyle duyurdu!

Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Kahramanmaraş korkutan deprem

Manchester United'ın harika çocuğu Kur'an okudu

Yaptığı binalarda çizik bile yok! O müteahhit işin sırrını böyle anlattı

Davutoğlu'na Kılıçdaroğlu şoku! Başkan'la birlikte tüm teşkilat partiden istifa etti

Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bayrak' iddiasına cevap

SP "kan vermeyiz" dedi, Kızılay depremzedenin ilacı oldu!
Aktüel Park halindeki araç alev alev yandı
Aktüel

Park halindeki araç alev alev yandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 22:34:00 - 2023-03-14 22:34:42

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 EU 184 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı park halindeyken alev aldı.

Kısa sürede araç alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yangın neticesinde otomobilden geriye lastik ve demir yığınları kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23