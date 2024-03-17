Paris'ten yola çıktı Türkiye'ye ulaştı! Fransa'dan Mekke'ye yürüyerek gidiyor

Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nden, Mekke’ye ulaşmak üzere yaya olarak yola çıkan 28 yaşındaki Tunuslu Mohamed Boulabiar, 6 ayda 4 bin 500 kilometre yol kat etti. 4 bin 500 kilometrelik yürüyüşün ardından Kayseri’de 1 günlük mola veren Mohamed, daha sonra Gaziantep’e yürüyerek buradan uçakla Umman’a geçecek. Mohamed Umman’dan yürüyerek Mekke’ye ulaşacak. Hacca uçakla gitmenin çok kolay olacağını söyleyen Mohamed Boulabiar, o nedenle yürümeyi tercih ettiğini söyledi. Zorlukları yaşayınca hacdan daha çok haz alınacağını söyleyen Mohamed, “Paris’ten yola çıktım. İstikametim Suudi Arabistan’a yani Mekke’ye. Atalarımızın yaptığı gibi bende Mekke’ye yürüyerek gitmek istedim. Hacca zaten uçakla gidersek, çok kolay olur ve bu duyguları alamayız. O yüzden yürüyerek giderek, zorlukları yaşayınca onun hazzını daha çok hissederiz. O nedenle ben böyle bir karar aldım. Bu kadar fazla yürümeye ‘kolay ya da zor’ demem. Bu benim çocukluğumda bir hayalimdi. Yeni ülkeler keşfediyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Paris Eyfel Kulesi’nden buraya kadar 4 bin 500 kilometre yürüdüm. Toplam yürüyüş mesafesi 7 bin kilometre inşallah hepsini tamamlayacağım. Suriye’den geçemeyeceğim için çok üzgünüm. Benim planlarım öyle değildi ama yapacak bir şey yok. Gaziantep’e kadar devam edeceğim. Oradan Umman uçağına bineceğim. Umman’dan da yürümeye devam edeceğim. Hayallerinizin arkasından koşun. Eğer cesur olursanız, eğer güçlü olursanız ve kendinize de inanırsanız her şeyi yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.