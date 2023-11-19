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Dünya Paris'te Gazze için sessiz yürüyüş
Dünya

Paris'te Gazze için sessiz yürüyüş

Yeniakit Publisher
2023-11-19 23:55:00 - 2023-11-19 23:56:25

Fransa’nın başkenti Paris’te, Gazze Şeridi’nde ateşkes için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’nde ateşkes için eylemler sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te sanatçıların ve entelektüellerin girişimiyle ateşkes için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Dünya Arap Enstitüsü önünde başlayan yürüyüş, Yahudi Sanat Müzesi’nin önünden geçilmesinin ardından Arts et Métiers Meydanı’nda son buldu.

Üzerinde yazı olmayan beyaz pankart açıldı

Yürüyüşe Laure Calamy, Elsa Zylberstein, Pierre Richard, Isabelle Adjani, Sami Bouajila, Claude Lelouch ve Marek Halter gibi ünlü isimlerin yanı sıra Fransa’nın eski Kültür Bakanı Jack Lang da katıldı. Yürüyüş sırasında herhangi bir slogan atılmazken, üzerinde yazı olmayan beyaz bir pankart açıldı. Bazı göstericiler ise ellerinde beyaz bayraklar taşıdı.


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