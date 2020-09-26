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Aktüel Paris’te 4 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi saldırıyı üstlendi
Aktüel

Paris’te 4 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi saldırıyı üstlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:47:34 -
Paris’te 4 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi saldırıyı üstlendi

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te dün düzenlenen bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, suçlamaları kabul etti.

Mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı düzenlediği gerekçesiyle Paris polisi tarafından gözaltına alınan Pakistan asıllı Ali H, saldırıyı üstlendi.

Yargı kaynakları, 18 yaşında olduğu belirtilen gencin polise ifade vermeden önce suçlamaları kabul ettiğini belirtiyor.

Diğer yandan polis, gece Pakistan asıllı gencin eski bir oda arkadaşını gözaltına aldı, saldırıdan kısa süre sonra gözaltına alınan bir şüpheliyi ise serbest bıraktı.

Saldırıyla ilgili, suçlanan gencin 5 oda arkadaşı dahil toplam 7 kişi polis nezaretinde bulunuyor.

Paris’in 11. bölgesindeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir kişi dün öğleden önce kesici bir aletle düzenlediği saldırıda 2’si ağır 4 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan Paris polisi, kısa sürede 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Paris Savcılığının terörle mücadele birimi olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Savcı Remy Heitz, gözaltına alınanlardan birinin saldırının asıl faili olduğunu duyurmuştu.

Saldırıyı üstlenen Pakistan asıllı Ali H, olaydan 3 saat sonra, Bastille Operası’nın merdivenlerinde parlak yeşil kazağı ve kırmızı spor ayakkabıları sayesinde kısa sürede yakalanmıştı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

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