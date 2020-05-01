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Aktüel

Paris’te 1 Mayıs’ı kutlayan bir Kürt gruba polis müdahalesi

Fransa’nın başkenti Paris’te korona virüs önlemleri kapsamında toplanma yasağına rağmen eylem yapmak isteyen Kürt asıllı vatandaşları gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:32:26 -
Paris’te 1 Mayıs’ı kutlayan bir Kürt gruba polis müdahalesi

Fransa’nın başkenti Paris’te korona virüs önlemleri kapsamında toplanma yasağına rağmen eylem yapmak isteyen Kürt asıllı vatandaşları gözaltına aldı.


Fransa’da korona virüs salgını nedeniyle alınan güvenlik önlemleri nedeniyle toplu gösteri ve etkinliklerin 11 Mayıs’a kadar yasaklanmasına rağmen yaklaşık 10 kişiden oluşan Kürt asıllı vatandaşlar 1 Mayıs’ı kutlamak istedi. Fransız polisi, Paris’in Republique Meydanı’nda ellerinde pankartlarla toplanan gruba müdahale etti. Toplanmanın yasak olduğunu ifade eden polis, dağılmayan grubu daha sonra gözaltına aldı.

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