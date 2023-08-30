  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Apartmana yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı

CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler

Cihat Yaycı Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyareti duyurdu! 'Eğer doğruysa büyük skandal' dedi ve çılgına döndü

Aksakal'dan Akşener'e tepki: Güler misiniz, ağlar mısınız?

Mansur Yavaş şimdi de falcılığa başladı! Metrodaki 'üstün hizmet' alay konusu oldu

TOGG'a alçak saldırı! Böyle düşmanlık görülmedi

GÖKBEY için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Çuvallar dolusu dolarlarla geliyorlar, çok ciddiler

Harita belirlendi! İşte il potansiyeli yüksek olan 67 ilçe

Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım
Yaşam Paris'i Hindistan'a çevirdiler! Yaptıkları hayretler içinde bıraktı
Yaşam

Paris'i Hindistan'a çevirdiler! Yaptıkları hayretler içinde bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 01:35:00 -

Hindu geleneği olan hindistan cevizi kırma adeti yüzünden Paris adeta Hindistan'a benzedi. Çılgınca hareket yapan Hintliler görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Hindular, Hindistan'da meşhur olan bir festivali kutlamak için caddeleri kapladı. Hindistan cevizi kırarak kutlama yapan Hinduların görüntüleri kameralara yansıdı.

Cadde ortasında Hindistan cevizi kırdılar

Paris'teki ana tren garı yakınlarında toplanan Hindular, gelenekler kıyafetleriyle cadde ortasında Hindistan cevizi kırdı.

Şans getireceğine inanıyorlar

Hinduizm mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olarak inanılan Ganeşa'ya adak olarak Hindistan cevizi kıran Hinduların gösterisi kameralar tarafından kaydedildi. Yapılan ritüelin ise, şans ve refah getireceği iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23