Paris'i Hindistan'a çevirdiler! Yaptıkları hayretler içinde bıraktı

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Hindular, Hindistan'da meşhur olan bir festivali kutlamak için caddeleri kapladı. Hindistan cevizi kırarak kutlama yapan Hinduların görüntüleri kameralara yansıdı.

Cadde ortasında Hindistan cevizi kırdılar

Paris'teki ana tren garı yakınlarında toplanan Hindular, gelenekler kıyafetleriyle cadde ortasında Hindistan cevizi kırdı.

Şans getireceğine inanıyorlar

Hinduizm mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olarak inanılan Ganeşa'ya adak olarak Hindistan cevizi kıran Hinduların gösterisi kameralar tarafından kaydedildi. Yapılan ritüelin ise, şans ve refah getireceği iddia ediliyor.