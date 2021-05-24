  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
Türkiye duyurdu! Gemiler, uçaklar ve İHA'lar harekete geçiyor
Eşi tarafından öldürülüp çukura gömülen kadının cenazesi defnedildi
O ilde mahalleli, sandık başına gidiyor
Dünya Paris'i fareler sardı! İşte temiz, liberal entelektüel, laikçi Fransa'nın gerçek yüzü
Dünya

Paris'i fareler sardı! İşte temiz, liberal entelektüel, laikçi Fransa'nın gerçek yüzü

Fransa'nın başkenti Paris'te gökdelenlerin yanı başında çekilen yüzlerce fare görüntüsü mide bulandırırken, görüntüler 'medeni' denilen Fransa'nın iğrenç yüzünü ortaya döktü.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 19:22:00 - 2021-05-24 19:35:26

Avrupa'nın göbeği Paris'te çekilen görüntüler, liberal entellektüel Fransa'nın cadde ve sokaklarında yaşanan rezilliği ortaya çıkardı.

Paris'i fareler sardı

Fransa'nın başkenti Paris'i fare istilası korkusu sardı. Daha önceki yıllarda da dışişleri ve içişleri bakanlıkları da dahil kamu binalarının fare istilasına uğradığı Fransa’dan ürkütücü görüntüler geldi.

Paris'te yayın yapan yerel gazete 'Parisien' tarafından bir çöp tenekesine üşüşen yüzlerce farenin videosu yayınlandı. Şehir merkezinde, çöp yığınlarının olduğu işlek bir caddede görülen farelerin şehir genelinde sayılarının artış gösterdiği öğrenildi.

‘Aşıklar şehri’ olarak pazarlanan Paris’te gökdelenlerin hemen yanında görülen mide bulandırıcı görüntüler, ‘medeniyetler ülkesi’nin gerçek yüzünü yeniden gösterdi.

Şehirde sayısı 5 milyonu buldu

Geçtiğimiz Eylül ayında şehirde sayısı 5 milyonu bulan farelerin temizlenmesi için 1.4 milyon Euroluk bir program başlatılmış ancak başarıya ulaşmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı
Siyaset

Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in arkasındaki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ve Peker'in ..
Rusya'dan küstah Türkiye açıklaması: Bunu derhal bırakın
Gündem

Rusya'dan küstah Türkiye açıklaması: Bunu derhal bırakın

Libya'da Türkiye'ye karşı darbeci Hafter'e destek veren Rusya'dan küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili ..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Aşı olanları izliyorlar
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Aşı olanları izliyorlar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılara yönelik karşı tartışmalar devam ederken İngiltere'de bir skandal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay