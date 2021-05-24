Paris'i fareler sardı! İşte temiz, liberal entelektüel, laikçi Fransa'nın gerçek yüzü

Avrupa'nın göbeği Paris'te çekilen görüntüler, liberal entellektüel Fransa'nın cadde ve sokaklarında yaşanan rezilliği ortaya çıkardı.

Paris'i fareler sardı

Fransa'nın başkenti Paris'i fare istilası korkusu sardı. Daha önceki yıllarda da dışişleri ve içişleri bakanlıkları da dahil kamu binalarının fare istilasına uğradığı Fransa’dan ürkütücü görüntüler geldi.

Paris'te yayın yapan yerel gazete 'Parisien' tarafından bir çöp tenekesine üşüşen yüzlerce farenin videosu yayınlandı. Şehir merkezinde, çöp yığınlarının olduğu işlek bir caddede görülen farelerin şehir genelinde sayılarının artış gösterdiği öğrenildi.

‘Aşıklar şehri’ olarak pazarlanan Paris’te gökdelenlerin hemen yanında görülen mide bulandırıcı görüntüler, ‘medeniyetler ülkesi’nin gerçek yüzünü yeniden gösterdi.

Şehirde sayısı 5 milyonu buldu

Geçtiğimiz Eylül ayında şehirde sayısı 5 milyonu bulan farelerin temizlenmesi için 1.4 milyon Euroluk bir program başlatılmış ancak başarıya ulaşmamıştı.