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Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzladı

Paris Saint-Germain, 1999 doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:47
Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzladı

Paris Saint-Germain, 1999 doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı. Fransız ekibi Metehan ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.


Fransa takımı Paris Saint-Germain’in altyapısında forma giyen Türk futbolcu Metehan Güçlü, kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. PSG’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Metehan, sezon başından bu yana Paris Saint-Germain’in yedek takımıyla çıktığı 16 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu Türkiye U17, U18 ve U19 kategorilerinde de forma giydi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:47
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