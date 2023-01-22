Paris düşüyor Mr. Macron Fransa bunu konuşuyor “Metro, iş, tabut!”

Yaklaşık 10 gençlik örgütünün çağrısıyla Paris’te gösteri düzenlendi.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı Bastille Meydanı’nda başlayan gösteri, Nation Meydanı’nda son buldu.

Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.

"64 yaşında emekliliğe hayır", "Metro, iş, tabut", "60 yaşından sonra çalışmak öldürür" pankartları taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.

Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı.

Organizatörlere göre protestoya 150 bin kişi katıldı.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Reforma karşı 2 milyondan fazla Fransız sokağa indi

Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak’ta emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 200’den fazla noktada düzenlenen gösterilere resmi verilere göre 1,12 milyon, organizatörlere göre ise 2 milyondan fazla kişi katılmıştı.

31 Ocak’ta tekrar sokağa inecek

19 Ocak’taki gösterileri özellikle farklı sol akım partiler desteklerken, ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.