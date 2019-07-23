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Parfüm alerjisi nedir? Bu alerjinin belirtileri nelerdir?

Etrafınızda parfüm kokusu alır almaz tepki gösteren birileri varsa; onlara garip gözlerle bakmayın. Çünkü parfümler bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. İşte, parfüm alerjisi hakkında tüm merak ettikleriniz.

23 Temmuz 2019 Salı 10:05
Parfüm alerjisi nedir? Bu alerjinin belirtileri nelerdir?

Parfüm alerjisi aslında kokulara karşı hassasiyet anlamına gelir. Parfüm kokusu alır almaz alerjik reaksiyonlar gösteren kişiler farklı kokulara da benzer tepkiler gösterebilir.

Koku alerjisi olanlar nelerden olumsuz etkilenir?

  • Parfüm
  • Saç spreyi
  • Losyon
  • Sabun
  • Şampuan
  • Sıvı çamaşır deterjanları
  • Temizlik ürünleri
  • Oda spreyleri
  • Mumlar
  • Bazı yiyecekler

Koku alerjisi belirtileri nelerdir?

  • Kaşıntı
  • Ciltte kızarıklık
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Nefes almakta güçlük
  • Hırıltı
  • Mide bulantısı
  • Kusma

Migreni tetikliyor

Yapılan çalışmalar güçlü kokuların migren ataklarını tetiklediğini ortaya koymuştur. Basit görünse de aslında son derece zor bir rahatsızlıktır koku alerjisi. Özellikle toplu taşıma araçları kullanılırken yoğun kokuya maruz kalanlar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Yoğun kokuya maruz kalan ve reaksiyonlar göstermeye başlayan kişi hızlıca temiz havaya çıkarılmalıdır.

Arkadaşlarınıza durumu anlatın!

Koku hassasiyetine sahip olmak alerjinin yaşanma sebebidir. Ne yazık ki bunun önüne geçmek mümkün değildir. Koku alerjisi olan kişiler çalıştıkları yerlerde iş arkadaşlarına bu durumdan söz etmeliler. Bu şekilde atakların şiddeti bir nebze de olsa azaltılabilir.

Parfüm alerjisi olanlar daha az atak yaşamak için neler yapmalıdır?

Kişisel temizliğinizde kokusuz ürünleri tercih etmeye özen gösterin.

Aynı şekilde ev temizliğinde de kokusuz ürünler kullanın.

Oda spreyi, kokulu mumlar ve tütsüleri evlerinize sokmayın.

Ağır kimyasal temizlik ürünlerinden uzak durun.

İş yerinde ya da misafirliğe gittiğinizde alerjik durumunuzdan söz edin. Yanınızda fazlaca kolonya ve ağır kokulu ürünler kullanılmaması gerektiğini belirtin.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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