Parfe nedir? Parfe nasıl yapılır? Nefis orjinal parfe tarifi

Parfait (Parfe)1894 yılında yapılmaya başlayan, dondurulmuş tatlı türüdür. Fransızca mükemmel anlamına gelir. Fransa'da, parfait şeker, yumurta ve krema çırpılarak yapılmış dondurulmuş tatlı anlamına gelir. İsteğe göre içine farklı malzemeler konulabilir. İşte nefis limonlu parfe tarifi...

Limonlu parfe tarifi

Malzemeler

2 paket toz krem şanti (160 gr)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

3 adetl imon

1 paket vanilya

4 adet yumurta sarısı

Püf Noktası

Hazırladığınız limonlu karışımı benmari usulü pişirirken çok fazla koyulaştırmamaya özen gösterin. Cam kasenin tencerenin tabanına değmemesine, tencerenin içerisine çok fazla su koymamaya da özen gösterin.

Yapılışı

Krem şanti ve krema ile çırpın.

Bir orta boy cam kasenin içerisine toz şeker, limonun suyu, 1 yemek kaşığı kadar limon kabuğu, vanilya ve yumurta sarılarını aktarıp güzelce çırpın.

Ardından içi yarısına kadar su dolu bir tencerenin içerisine cam kabı oturtun. İçindeki karışımı karıştırarak kıvamının yoğunlaşmasını sağlayın. Cam kabın tencerenin tabanına değmemesine özen gösterin.

Kıvamı yoğunlaşan limonlu karışımı ocaktan alın ve oda sıcaklığında karıştırarak hafif ılınmasını sağlayın.

Ilıyan limonlu karışımın içerisine çırpılmış krem şantiyi ilave edin ve güzelce çırpın.

Hazırladığınız karışımı baton bir kek kalıbına ya da borcam veya tepsiye aktarın. Streç film yardımıyla güzelce kaplayın ve derin dondurucuda 1 gün kadar bekletin.

Ertesi gün streç filmleri üzerinden çıkarın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun.