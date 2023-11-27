Parayı veren düdüğü çalar... 6’lı masanın anketçisinden bomba itiraf

İYİ Parti'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Anketçi Kemal Özkiraz, seçim öncesi İYİ Parti'nin oy oranlarının fazla gösterilmesi için kendisine para teklif edildiğini iddia etti.

İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamalarının ardından bir iddia da anketçi Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz, Konda Araştırma'nın Fatih Akşener tarafından yönetildiğini söyledi. Özkiraz, "Bekir Ağırdır devre dışı bırakılarak, Konda araştırma tamamen Fatih Akşener'in oyuncağı yapıldı. Konda'nın oğul Akşener tarafından yazılan anketleri partinin sosyal medya ajansı tarafından reklam olarak haber hesaplarına yayınlatıldı" dedi. Konda'nın Ocak 2023 anketinde İYİ Parti'nin oy oranı 17.9 seçime günler kala yapılan ankette ise 12.4 olarak gösterilmişti. Diğer anket şirketleri ise İYİ Parti'nin 7 ile 10 arasında oy alacağını belirtmişti.