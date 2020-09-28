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Gündem Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Youtube kanalı açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:59:00 -
Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

Yıllardır Yahudi medya patronu Murdoch’un FOX TV'sinde yaptığı provokatif haberlerle tanınan spiker Fatih Portakal, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan çiftliğe yerleşmişti. Çiftliğinde tarımla uğraşacağı iddia edilen Portakal, yeni işini sosyal medya hesabından duyurdu.

Youtube kanalı açtı

Muhalefetin kanalı FOX'ta uzun yıllar iftira ve karalama kampanyalarına imza atan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Youtube kanalı açtığını açıkladı. Portakal'ın artık para kazanmak için sosyal medyadan videolar yayınlayacağı öğrenildi. Portakal son paylaştığı "Denizle Şaka Olmaz" başlıklı videoda "Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm Youtube kanalından merhaba. Seyirdeyiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

mehmet soylu

hormanlu mal, hayırlı olsun
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