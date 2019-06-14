‘Paraşüt’ satıldı

KOBİ’lerin finansal operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla Sean Yu, Andaç Türkmen ve Fahri Özkaramanlı tarafından kurulan online ön muhasebe programı Paraşüt, Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu ve içinde Mikro Yazılım ile Zirve Yazılım’ın yer aldığı DST Teknoloji tarafından satın alındı. Paraşüt, KOBİ’lere kuruldukları ilk günden globalleşme sürecine kadar her aşamada, uçtan uca teknoloji çözümleri içeren ürün ve hizmetler sunabilecek.