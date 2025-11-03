Paraşüt faciası! Rus pilot kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinden atlayış yapan 37 yaşındaki Rus paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov, kontrolünü kaybederek kayalıklara düştü.
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde paraşüt kazası meydana geldi. Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü. Gribanov’un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gribanov’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.