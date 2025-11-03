  • İSTANBUL
UNESCO, Erdoğan'ın önerisini kabul etti! 15 Aralık, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda "Türkçe" dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal'in "Türk askeri talebi" yerine getirildi. Türkiye'nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP'li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP'li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Yaşam Paraşüt faciası! Rus pilot kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti
Yaşam

Paraşüt faciası! Rus pilot kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinden atlayış yapan 37 yaşındaki Rus paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov, kontrolünü kaybederek kayalıklara düştü.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde paraşüt kazası meydana geldi. Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü. Gribanov’un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gribanov’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da iş cinayeti! Mermer makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Muğla'da iş cinayeti! Mermer makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Muğla'dan kahreden görüntüler! Motosiklet sürücüsü, ölümünü saniye saniye kaydetti

Muğla'dan kahreden görüntüler! Motosiklet sürücüsü, ölümünü saniye saniye kaydetti

Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Muğla'da korku dolu anlar yaşandı! Alevler bir anda evi küle çevirdi

Muğla'da korku dolu anlar yaşandı! Alevler bir anda evi küle çevirdi

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi
Aktüel

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ayşe Ünlüce'ye, "Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanmayacağım" ded..
Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e 'Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın' çağrısı
Aktüel

Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e 'Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın' çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özel'e: "Sen müfterisin, önce bu yaftadan kurtul, ondan sonra konuş'' diyerek acı günde..
