‘Parası olan ile fikri olanı bir araya getireceğiz’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos’ta düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’nda, dünya ekonomi liderlerinin “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Yeni İşbirliği Sistemlerini Belirlemek”, “Bildiğimiz Biçimdeki Küresel Ticaretin Sonu mu?”, “Siber Alana Güven Duymak” konulu gayriresmi toplantılarına katıldı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile ayrı ayrı görüşen Pekcan, Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar İdare Kurulu oturumunda da hazır bulundu.

Forumdaki temaslarını değerlendiren Pekcan, dünyanın ekonomik, sosyolojik ve teknolojik bir dönüşüm süreci yaşadığını, özellikle teknolojik dönüşümü yakalayabilen ülkeler bir üst gelir düzeyine yükselirken, yakalayamayanların kaybedeceğini söyledi.

Uluslararası yatırımcılara davet

Pekcan, Türkiye’nin hedefinin teknoloji çağını yakalamak olduğunu vurgulayarak, “Teknoloji odaklı yüksek katma değerli ürün ihracatını destekleme ve teşvik etme yönünde atılmış adımlarımız, yol haritalarımız var. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Pekcan, uluslararası yatırımcı firmalarla da forumda görüşme imkanı bulduklarını anımsatarak, şöyle devam etti: “Onları Türkiye’ye yatırıma davet ediyoruz. Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgeleri projelerimiz var. Buralara yabancı yatırımcıları, üniversite öğrencilerimizi ve melek yatırımcılarımızı çekme, fikri olanla parası olanı bir araya getirme, yeni teknolojilere dört elle sarılarak yolumuza devam etme hedefindeyiz.”

“Kapsayıcı ticaretten yanayız”

İkili görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Pekcan, bu temaslarının devam edeceğini dile getirdi.

Pekcan, korumacılık önlemlerinin dünyayı ikiye böldüğüne dikkati çekerek, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının güncellenmesi gerektiğini ancak tek taraflı alınan kararlar yerine çok taraflı uzlaşmayla alınan kararları ve kural bazlı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili detaylı toplantılar yapacaklarını belirten Pekcan, “Türkiye olarak duruşumuz belli. Biz kapsayıcı, kural bazlı, serbest, adil ve sürdürülebilir ticaretten yanayız. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ettik, bu yolda güncellemelere de etkin olarak katılmaya, destek vermeye ve bu süreçteki tüm görüşmelere de aktif olarak katılmaya hazırız” ifadesini kullandı.

49. zirve sona erdi

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu, dün yapılan kapanış töreniyle sona erdi. 350’yi aşkın oturumun yapıldığı zirvenin ana konuları arasında küreselleşme, iklim değişiklikleri, Çin’de ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, ticaret savaşları, Yemen ve Suriye krizi, popülizmin yükselişi, göç sorunu, yoksullukla mücadele ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, ruh sağlığı, robotik gelişmeler, yapay zeka ve dijitalleşme gibi başlıklar ele alındı.

Toplantılarda, küreselleşmenin kapsayıcı olabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.