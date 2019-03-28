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Paranın musluğu açıldı! ABD’den Suudi Arabistan’a nükleer satış

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suudi Arabistan’a nükleer enerji teknolojisi satmak için gizli anlaşma yaptığı bildirildi. ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satmayı öngören altı gizli anlaşmayı onayladı.

28 Mart 2019 Perşembe 16:34
Paranın musluğu açıldı! ABD’den Suudi Arabistan’a nükleer satış

Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satmak için ABD, Rusya, Güney Kore gibi ülkeler arasında sıkı rekabet yaşandığını aktaran Reuters haber ajansı,Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'la Amerikan nükleer teknolojisini paylaşmaya yönelik geniş çaplı bir anlaşmaya varmak için gizli pazarlıklar yürüttüğünü, anlaşma taslağının iki nükleer enerji santrali inşasını da içerdiğini duyurdu.

ABD'li Bakan onayladı

Suudi Arabistan'ın ihaleyi kimin kazandığını, anlaşmayı kimlerle yapacağını bu yılın sonunda açıklamasının beklendiğini belirten Reuters, herhangi bir anlaşma öncesi şirketlerin nükleer güçle ilgili önçalışma yapmalarına izin veren yetkilendirme belgelerinin ABD Enerji Bakanı Rick Perry tarafından imzalandığını kaydetti.

Enerji Bakanı Perry'nin imzaladığı 'Fasıl 810' diye de bilinen yetkilendirme belgelerini gördüğünün altını çizen Reuters, anlaşmaları bilen bir kaynağa dayanarak, şirketlerin sadece Suudi Arabistan'da önçalışma yürüteceklerini, ancak herhangi bir tesis için teçhizat göndermeyeceğini aktardı.

Perry'nin verdiği onayı ilkin Daily Beast haber sitesinin duyurduğunu hatırlatan Reuters, şirketlerin Trump yönetiminden onayların gizli tutulmasını talep ettiğini belirtti.

Gördüğü belgelerde Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA) "Suudi Arabistan için özel yetkilendirme alan şirketlerin her biri kamuya açıklanmaması için bize yazılı talep gönderdi" dediğini kaydetti.

Ancak geçmişte Enerji Bakanlığı'nın 'Fasıl 810' yetkilendirmelerini kamunun erişimine açtığını hatırlattı. Yetkilendirmenin pek çok kurumun onay sürecinden geçerek gerçekleştiğinin de altını çizdi.

ABD Kongresi endişe ediyor

Ancak ABD Kongresi'nin pek çok üyesinin Suudi Arabistan'la nükleer enerji paylaşımının Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı çıkaracağından endişe ettiği belirti. Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışının nükleer savaş çıkarması ihtimali bulunurken, halihazırda Suudi Arabistan bölgedeki bütün ihtilaf ve çatışmaların tarafı konumunda.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle birlikte anılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçen yıl CBS'e verdiği röportajda İran nükleer silah geliştirirse kendilerinin de geliştireceğini söylemişti. Öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yaptırım uygulayabilmek için İran'ın nükleer programının elini kolunu bağlayan anlaşmadan çekilmesi, bir nevi açtığı ilk cehennem kapısı oldu.

Üstüne üstlük SuudiArabistan gizlice nükleer silah malzemesi geliştirmesini engellemeye yönelik ABD'nin iki standardını kabul etmeyi reddediyor. Bunlar uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:34
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Güney Kore
  4. Suudi Arabistan
  5. Donald Trump
  6. Rick Perry
  7. Muhammed bin Selman
  8. Cemal Kaşıkçı

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