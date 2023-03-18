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Aktüel Paranın çalındı iddiası: Rus arama kurtarma personeli enkazdan para çaldı! Skandal resmen yalan
Aktüel

Paranın çalındı iddiası: Rus arama kurtarma personeli enkazdan para çaldı! Skandal resmen yalan

Rus arama kurtarma personeli enkazdan para çaldı" iddiası ortaya atılmıştı. Yeni sıcak bir açıklama geldi. Para çaldı" iddiası yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada...

Yeniakit Publisher
2023-03-18 21:29:00 - 2023-03-18 21:37:52
Paranın çalındı iddiası: Rus arama kurtarma personeli enkazdan para çaldı! Skandal resmen yalan

İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Türkiye'de deprem enkazında bulduğu 500 bin doları çalan Rus arama kurtarma personeli, polis baskını sırasında parayı pencereden attı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir kaynakta gözaltılar ile ilgili, 'Türkiye'den para çalan arama kurtarma personeli' şeklinde bir iddiaya rastlanılmamış, Rus makamlarınca da böyle bir açıklama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'de deprem enkazında bulduğu 500 bin doları çalan Rus arama kurtarma personeli, polis baskını sırasında parayı pencereden attı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken "Herhangi bir kaynakta gözaltılar ile ilgili, 'Türkiye'den para çalan arama kurtarma personeli' şeklinde bir iddiaya rastlanılmamış, Rus makamlarınca da böyle bir açıklama yapılmamıştır." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

akşam'ın aktardığı haberde: "Rus medyasında yer alan haberlere göre, Federal Güvenlik Servisi ile Askeri Soruşturma Dairesi birimleri 'çok gizli' olarak işaretlenen bir soruşturma kapsamında Moskova'nın Rusakovskaya Caddesinde bulunan bir eve baskın düzenlemiştir. Bu sırada 100 dolar ve 500 avroluk banknotlarla dolu bir çanta pencereden dışarı atılmıştır. Güvenlik birimleri evdeki şahıs/şahısları gözaltına alırken, sokağa saçılan parayı da toplamıştır.

Herhangi bir kaynakta gözaltılar ile ilgili, 'Türkiye'den para çalan arama kurtarma personeli' şeklinde bir iddiaya rastlanılmamış, Rus makamlarınca da böyle bir açıklama yapılmamıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkiye'de deprem enkazında bulduğu 500 bin doları çalan Rus arama kurtarma personeli, polis baskını sırasında parayı pencereden attı" iddiası doğru değildir.

 

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