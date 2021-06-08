Paramount Otel sahibi kim? Atilla Uras kimdir? Atilla Uras ne zaman öldü?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videoda Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında çıkışıyla ilgili iddiaları anlattığı bölümde; Korkmaz’ın Bodrum'da bulunan lüks oteli Paramount'ta savcı, emniyet müdürü, hâkim ve gazetecilerin kaldığını öne iddia etmişti. 'Paramount Kadrosu' olarak bahsettiği isimlerin bu otelde para ödemeden tatil yaptığını iddia eden Peker, Veyis Ateş için ise "o da kadrodaydı" demişti.

Otelle ilgili 2 Aralık 2017 tarihinde DHA'dan geçen haberde, "Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii’nde işadamı Atilla Uras’ın yaptırdığı, dev film şirketi Paramount Pictures’ın kiralayarak 13 Mayıs’ta Nicole Kidman’ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği The Bodrum By Paramount Hotel’in, ünlü turizm işletmecisi ve yatırımcısı 40 yaşındaki Turan Avcı satın aldığı belirtildi" bilgisi yer alıyor.

Atilla Uras kimdir?

Atilla Uras 1937 yılında Kadıköy’de doğmuştur. Robert Koleji ‘ni bitirdikten sonra eğitimine Amerika’da devam etmiş; Boston şehrinde, Babson Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. İki yıl askerlik hizmetinden sonra Sovyetler Birliği ile ticari faaliyetlere başlamıştır. 36 yıllık çalışma süresi içinde ihracat, ithalat ve mümesillik yapmıştır. Sovyetler Birliği dağılınca ticari faaliyetlerini turizm alanında sürdürmüştür. Atilla Uras 26 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetti.