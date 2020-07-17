Paramotorla havalanmıştı! Abdullah Ağar o teröristin son halini paylaştı
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, paramotorla Mehmetçiğin üzerine gönderilen teröristin son halini paylaşarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarına seslendi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, paramotorla Mehmetçiğin üzerine gönderilen teröristin son halini paylaşarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarına seslendi, 'Kendiniz gelin' çağrısında bulundu.
Ağar, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Hişt! Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Abdi Şahin, Bese Hozat, Mustafa Karasu, Bahoz. Size söylüyorum. PARAMOTORLARA sadece gariban teröristleri bindirip göndermeyin. Patlayıcıları, EYP’leri iyice kuşanıp KENDİNİZ GELİN! Mehmetçik diyor ki: Acayip patlıyorlar!
Ey terörün korkak baronları! Saklandığınız deliklerde sözde yeni stratejinizle Türkiye’yi çökerteceğinizi iddia ediyordunuz. Paramotor’la Mehmetçik’in üzerine gönderdiğiniz teröristin son hali bu. 500 m irtifadan indirmişler adamınızı. Çok yüklüymüş, yere çarpınca fena patlamış."
Ağar ayrıca, "Paramotorla havadan gelen teröristten geriye kalan... Pençe Kartal’dan, Haftanin’den..." notuyla şu fotoğrafı da paylaştı:
*Paramotor: Motorlu yamaç paraşütü