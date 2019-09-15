Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.