Paralimpik okçulardan bronz madalya
Avrupa Kupası 1. ayak yarışmalarında klasik yay erkek milli takımı bronz madalya kazandı02 Mayıs 2019 Perşembe 18:43
İSTANBUL (AA) - Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa Kupası 1. ayak yarışmalarında bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Oğuzhan Polat, Sadık Savaş ve Özgür Özen'den oluşan klasik yay erkek takımı üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Şampiyonada yarın takım atışları yapılacak.
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