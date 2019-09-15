Paralimpik milli yüzücülerin hedefi Tokyo Olimpiyatları





LONDRA (AA) - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde gümüş madalya alan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Ben cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir gurur." dedi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü kategorisinde 44.74'lük derecesiyle gümüş madalya alan milli yüzücü Sümeyye Boyacı AA muhabirinin soruların yanıtladı.



"Çok duygulandım. Karışık duygular içerisine girdim." ifadelerini kullanan Sümeyye, şunları kaydetti:



"Rakibim koluyla dokunduğu için 3 salise ile birinciliği yakaladı. Ben cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir gurur. Henüz 16 yaşındayken dünya ikincisi olabilmek benim için apayrı bir gurur. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bayrağımızı yine dalgalandırdım."



Sümeyye Boyacı şampiyonada başta Londra'daki Türkler olmak üzere aralarında milli takım sponsorları ile Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu çevrelerin desteğini aldıklarını ifade etti.



Kendisine iletilen çok sayıda mesajda, "Bizim gözümüzde asıl birincisin" denildiğini aktaran milli sporcu, "Ben de aslında ikinci olduğuma inanamıyorum. Bana da sanki birinci olmuşum gibi geliyor." diye konuştu.



Şampiyonada eksikliklerini gördüğünü belirten Sümeyye Boyacı, "Bu da benim için bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşadığım için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü beni sadece bir saniyenin yüzde 3'ü ile geçebilen kişi yılların şampiyonu ve benim de idollerimden biri. Başka biri kazansaydı daha çok üzülürdüm." ifadelerini kullandı.



Sümeyye Boyacı, yarışmada birinci gelen rakibiyle, havuz dışında çok yakın arkadaş olduğunu da sözlerine ekledi.







- Hedef daha iyi başarılar







Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İpek de 8 sporcuyla geldikleri şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



İki milli sporcunun dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazandığını belirten İpek, Sümeyye Boyacı’nın salise farkıyla ikinci geldiğine işaret etti.



Sümeyye Boyacı'nın rakibinin kollarını kullanarak yarışı önde bitirdiğine dikkati çeken İpek, "Kurallar var, biliyoruz. Ama kuralların ötesine geçeceğiz. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Haklarımızı savunacağız." ifadelerini kullandı.



İpek, bundan sonra daha iyi başarılar elde etmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.



Milli sporcu Beytullah Eroğlu da milli takımın şampiyonayı bir gümüş ve bir bronz madalya ile bitirdiğini hatırlatarak, madalya alamamanın üzüntüsünü yaşadığını ancak tekniklerine katkıda bulunduğu takım arkadaşlarının madalya almasının gururunu yaşadığını kaydetti.



Yarışları masada kaybetmemenin önemine işaret eden Beytullah Eroğlu, olimpiyatlardan da birden fazla madalyayla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Milli sporcu Sevilay Öztürk ise şampiyonada bronz madalya almış olmaktan duyduğunu mutluluğu ifade ederek, “İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda birinci olup bayrağımı dalgalandıracağım." değerlendirmesini yaptı.





- Dereceler





Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer alırken, erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu ise 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamlamıştı.

Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek finalinde 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücüleri telefonla arayarak başarılarından dolayı tebrik etmişti.



