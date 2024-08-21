Paralel Yapı’nın “Tasmalı” Apo’su! Sende hiç utanma yok mu be

Tamer Korkmaz, FETÖ üyesi Abdullah Bozkurt'un Ege Ordusu Komutanı Org. İrfan Özsert'i hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Bozkurt'un Batılı patronlarına şikayet ettiğini belirten Korkmaz, Özsert'in atanmasının isabetli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bozkurt'un Karlov suikastıyla bağlantısını hatırlatarak, İsveç'teki kirli faaliyetlerini eleştiren Korkmaz, İsveç'in FETÖ ve PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekti. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Kaçak FETÖ’cü Abdullah Bozkurt, Nordic Monitor sitesinde, Ege Ordusu Komutanlığı’na getirilen Orgeneral İrfan Özsert’i şu sözlerle hedef aldı:

“ABD’ye karşı düşmanlığı belgelenmiştir…

NATO yanlısı on binlerce subayın Ordu’dan tasfiye edilmesinde kilit rol oynadı…”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Paralel Yanki Mister Bozkurt’un NATO yanlısı dediği subaylar kendisi gibi FETÖ üyesi olan tescilli hainler…

İşbu “Tasmalı Çekirge” aklınca Org. Özsert’e saldırarak onu Batılı patronlarına şikâyet ediyor.

Böylelikle kendi hainliğini ele verirken…

NATO’cu Paralel mensubu subayları tasfiye eden bir Orgeneral’in Ege Ordusu Komutanlığına atanmasının ne denli isabetli olduğu da anlaşılıyor.

KARLOV SUİKASTI’NDAKİ APO

FETÖ’nün İsveç’e kaçan elemanlarından olan “gazeteci” maskeli Mister Bozkurt’un…

Rusya Elçisi Karlov’u katleden Fetullahçı polis Mevlüt Mert Altıntaş’a “yardım ve yataklık” yaptığı, suikastı müteakip ortaya çıkmıştı.

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Paralel Apo, yıllardır İsveç devletinin kanatları altında Türkiye aleyhine Kirli Propaganda faaliyeti yürütürken, yeminli bir Yanki’den farksız biçimde etki ajanlığını icra ediyor.

İSVEÇ’TEN FİLİSTİN’E BAKIŞ

Aydınlık gazetesinde İsveç izlenimlerini yazan Abdullah Gürgün ise şöyle diyor:

“Halk, Filistin ile dayanışmayı yükseltiyor…

Başkent Stockholm’de ve diğer kentlerde her gün Filistin için gösteriler yapılıyor…

Ertesi gün gazetelere bakıyorum, tek haber yok…

Basın, Parlamento ve Hükümet sessiz…

İsmail Heniyye öldürülmüş; ne iktidardan ne muhalefetten bir açıklama var…

Netanyahu gelip İsveç Parlamentosu’nda konuşma yapsa ve ABD’deki gibi ayakta alkışlansa hiç şaşırmayacağım!” (17 Ağustos 2024)

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Yeri gelmişken, söyleyelim:

Abdullah Bozkurt’un “Tasmalı Çekirge” diye tanımlanmasına…

Soykırım tandemi İsrail ile ABD’nin muhibbi olan Namık Tantanyahu bozuk çalarsa, şayet…

-Hiç şaşırmayacağız!

WALLENBERG AİLESİ

İsveç devletine haliyle siyasetine, ekonomisine ve medyasına yön veren veya “balans ayarı” yapan “Siyonist” Wallenberg Hanedanı’dır.

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Wallenberg’ler mi; Rockefeller ile Rothschild hanedanlarının “İsveç Şubesi” gibidir.

Onlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri, “Gerçek Hayat” dergisinin 1088. Sayısında bulabilirsiniz.

DÜNDEN BUGÜNE

Tel Aviv’in destekçilerinden Stockholm, PKK ve FETÖ’yü himayeye devam ediyor.

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7 Mart 2024’te NATO üyesi olan İsveç…

Bu sıfatı elde etmeden evvel de, Gizli Devlet Yapılanması “Gladio” örgütüne sahipti!

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Gençliğinde Gladio yapılanmasına katılmış bir siyasetçi olan İtalya eski Cumhurbaşkanı Cossiga, Nur Batur’a verdiği röportajda şöyle demişti:

“İtalya, Almanya, Fransa, Türkiye, Norveç, Yunanistan, Hollanda, Belçika’da kuruldu ama bağlantısız olan Avusturya, İsviçre ve İsveç’te de Gladio benzeri örgütler oluşturuldu.

NATO üyesi ülkelerdekiler ile üye olmayan ülkelerdekiler sürekli temas halindeydi…”

(Sabah, 17 Şubat 2009)

PALME SUİKASTI

28 Şubat 1986’da öldürülen İsveç Başbakanı Olof Palme’nin suikastını anlatan “The Unlikely Murderer” adlı dizi (2021) derin cinayette adresin İsveç’teki Gladio/CIA örgütlenmesine çıktığını işaretliyor.

PARALEL ÇANLAR

İsveç’te devletin himayesi altında birçok kez gerçekleştirilen Kur’an yakma eylemlerinin perde arkasında; CIA ile Dünya Kiliseler Birliği’nin yer aldığı da -yakın geçmişte- gün ışığına çıkmıştı.

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Dünya Kiliseler Birliği, Hıristiyanlığın 350 adet kilisesini çatısı altında bulunduruyor.

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Bu çatı örgüt, Ayasofya’nın 2020’de yeniden Cami olarak ibadete açılmasına FETÖ’cü hainlerle birlikte ateş püskürmüştü.

İşte bu hainlerden ikisi, İsveç’te kaçak olarak yaşamaya devam eden Abdullah Bozkurt ile Bülent Kenesh adlı Paralel etki ajanlarıydı. (...)"