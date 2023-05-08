Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş: Altının yönü için adres gösterdi, seslendi! Seçim öncesi flaş tahmini

İslam Memiş'ten seçim öncesi flaş uyarı: Özellikle bu hafta kaçının!

Seçim haftasına girdik. Herkesin gözü hem sonuçlarda hem de finans piyasalarında. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş bu haftanın fotoğrafını çekerken 'volatilite'ye dikkat çekti, uyardı.

"6 bin puan seviyesini hedef alarak bugün borsanın her şeyden ucuz olduğunu görüyoruz." dedi ve birilerine rest çekti: Elinde malın var. Otur işine bak. Macera mı arıyorsun? Sat Yüreğin varsa sat.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kararı oy birliğiyle aldı. Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti. Bir sonraki faiz kararı 14 Haziran tarihinde alınacak.

Fed gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadeyi metinden çıkardı. Fed’in bu ifadeyi metinden çıkarması sonucu piyasalar hareketlendi. Açıklamada, gelecekteki adımların sıkılaştırma etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olduğu vurgulandı.

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Fed ayrıca bankacılık sisteminin sağlam olduğunu belirtti.

ABD faiz vadeli kontratları, açıklamanın ardından Fed’in Eylül ayında faiz indirimine başlayacağını fiyatlamaya başladı.

Yeni bir haftaya başladık. Herkes Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine odaklanmış durumda. Piyasalarda haliyle bundan etkilenecek.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bizi bekleyen haftanın fotoğrafını çekerken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, volatiliteye dikkat çekti.

Piyasada kurların kendi kendine sağlıksız işlemler gerçekleştirmesinin beklendiğini kaydeden İslam Memiş, bu hafta için yurt içi piyasalarda beklenen veri olmadığını belirtirken seçimlere dikkat çekti. Yurt içinde iş gücü istatistikleri, sanayi üretimi, perakende satış, ödemeler dengesi ve hazine ihaleleri takip edilecek.

Memiş tv100'ün web sitesindeki köşesinde volatilitenin yüksek olacağı bir haftaya giriş yapıldığını belirtirken yurt dışında ise ABD enflasyon verisinin kayda değer bir veri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı da bu hafta açıklanacak. Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de enflasyon verileri de piyasanın dikkatine sunulacak. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, geride bıraktığımız nisan ayında en çok külçe altında kazandırdı.