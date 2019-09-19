Para masa tenisinde Avrupa şampiyonasında 7 madalya Türkiye, İsveç'te devam eden Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarda 1 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentindeki Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında, erkekler klas 4 kategorisinde iki Türk sporcu finalde karşılaştı. Abdullah Öztürk, finalde Nesim Turan'ı 3-2'lik skorla geçerek Türkiye'ye altın madalya getiren tek isim oldu. Şampiyonada gümüş ve bronz madalya alan isimler ise şunlar: Gümüş madalya: Nesim Turan, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut Bronz madalya: Ali Öztürk, Ümran Ertiş ve Neslihan Kavas Şampiyonada ferdi müsabakalar 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Organizasyon takım müsabakalarıyla devam edecek.

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